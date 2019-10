Recuerdan histórico juicio

Santiago de Cuba. – El juicio político contra Fidel por los hechos del Moncada, en su aniversario 66, fue rememorado en Santiago de Cuba con la toma de posesión y juramento de jueces y fiscales de los municipios.

Se concentraron en la sala principal del Tribunal Provincial, local donde se realizó el juicio a los jóvenes moncadistas, juristas santiagueros acompañados por el primer secretario del Partido en la provincia, Lázaro Expósito Canto, así como la Fiscal Jefa y la presidencia del Tribunal en ese territorio.

En fecha tan significativa, se exhortó a los nuevos jueces y fiscales a impartir justicia con imparcialidad y transparencia, bajo el ejemplo del histórico alegato de Fidel, que se convirtió en el Programa de la Revolución.

En la actividad, recibieron el título de graduados un grupo de juristas santiagueros que concluyeron el Diplomado en Administración de Justicia.

