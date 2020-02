Recuerdan alerta de Fidel en Cumbre sobre Medio Ambiente

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, recordó est domingo el discurso del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 1992.

Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra, escribió Rodríguez en su cuenta de la red social Twitter.

La frase está acompañada de una fotografía del líder revolucionario durante su intervención en Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992.

Fidel Castro, en esa ocasión, dijo que la especie humana se encontraba en peligro de desaparecer, por lo que consideró la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida.

