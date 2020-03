Reconocen a colectivo obrero de Muebles Ludema

Las Tunas, Cuba. – El colectivo de la Unidad Empresarial de Base Muebles Ludema de Las Tunas recibió la condición de Vanguardia Nacional, la cual mereció por sexto año consecutivo.

Esa industria lidera la producción de mobiliario de calidad reconocida para hoteles de alto estándar en el país, además de procesar surtidos destinados al encargo estatal y la venta en tiendas.

El Secretario General del Sindicato Nacional de trabajadores de Industrias, Arturo Rodríguez, destacó el crecimiento de los planes en valores en Muebles Ludema y el aporte a la sustitución de importaciones, lo cual es la respuesta que deben dar los colectivos laborales al feroz imperialismo yanqui.

Disposición de seguir adelante y dar la batalla por la Patria expresó Osmani Vigil Veloz, quien estuvo entre los seis afiliados a los cuales se condecoró con la Distinción José Ramón Martínez instituida en la industria ligera.

