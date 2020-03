Reconoce Machado Ventura avances del campesinado en Mayabeque

Mayabeque, Cuba. – José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó los logros del movimiento anapista en Mayabeque, al intervenir en la Asamblea Provincial XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Sus miembros se enfrentan cada día a las carencias que impone el bloqueo, con la voluntad de vencer los obstáculos y producir mayores volúmenes de viandas, hortalizas, granos y frutas, señaló.

Ustedes han cumplido y lo seguirán haciendo con la dignidad de siempre y con plena conciencia del momento que vive la Revolución, dijo Machado Ventura, y agregó que Mayabeque no solo abastece a sus municipios, sino también a La Habana.

Cerca del 70 por ciento de las producciones agrícolas del territorio corresponden a las cooperativas, al igual que el 43 por ciento de la caña para los centrales de la zona, trascendió en la reunión.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.