Recibe Las Tunas a brigada solidaria de Finlandia

Las Tunas, Cuba. – La décima brigada de trabajo voluntario Victoria de Girón, de Finlandia, fue recibida en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas donde remozarán el mobiliario clínico durante la semana.

La directora, Nidia Leyva, informó a los amigos solidarios que el centro cuenta con 28 especialidades, y entre los logros del pasado año está el 99 por ciento de supervivencia.

La Delegación Provincial del ICAP prevé también en el programa de los brigadistas, la visita al preuniversitario vocacional Luis Urquiza Jorge, un intercambio en la Casa de la Prensa y el recorrido por industrias tuneras que resisten el impacto del bloqueo.

Hasta el 15 de marzo estará en Las Tunas la Brigada, en la cual participa la Presidenta de la Asociación de Amistad Finlandia-Cuba, Paula Pere, y como líder Tomy Kujánen, iniciador de los lazos solidarios hace una década.

