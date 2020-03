Recibe Cancillería de Cuba cartas credenciales de nuevos embajadores

La Habana, Cuba. – La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez, recibió las Copias de Estilo de nuevos embajadores de las repúblicas Árabe Saharaui, de Singapur, Federal Democrática de Nepal y del Reino de Lesoto.

En la sede de la Cancillería cubana, los diplomáticos presentaron las cartas credenciales como representantes designados por sus países ante el Gobierno de la República de Cuba, precisó el portal Web CubaMinrex.

De acuerdo con la nota, la viceministra recibió a Salec Abdesamad como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Saharaui Democrática y a Chua Kee Lock, como representante de la República de Singapur.

Asimismo, presentó sus credenciales Bhrigu Dhungana, embajador de la República Federal Democrática de Nepal en La Habana y Ralechate Lincoln Mokose, designado por el Reino de Lesoto.

