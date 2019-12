Realzan en Holguín atención a personas con discapacidad

Holguín, Cuba. – Más de 19 mil 500 personas, calificadas por algún tipo de discapacidad, son beneficiadas en Holguín por las políticas del Estado cubano para su atención, por la sociedad de manera equitativa, sostenible e inclusiva.

El territorio nororiental es reconocido por sus resultados en el seguimiento a los programas del país, en favor del desarrollo e inclusión de los ciudadanos registrados en ese segmento poblacional, como trascendió en sendos eventos científicos sobre discapacidades e implante coclear.

La experta ecuatoriana Patricia Mena elogió el compromiso de Cuba con los derechos de esas personas y sus necesidades como ciudadanos, reflejo de una sociedad equitativa, sensible y participativa.

Unos 200 asistentes se sumaron, en Holguín, a la Jornada Científica sobre Discapacidad y el Encuentro sobre Implante Coclear, que concluyeron en esa provincia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.