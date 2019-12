Reajuste en la edición, distribución y venta de periódicos nacionales

Cuba. – Tomando en cuenta los festejos organizados para celebrar otro aniversario de la Revolución, se ha considerado conveniente realizar una reprogramación en la edición, distribución y venta de los periódicos nacionales durante fin de año e inicios de 2020.

En correspondencia con esos ajustes, el próximo martes 31 de diciembre solo circulará el periódico Juventud Rebelde, mientras que el miércoles primero de enero lo hará únicamente Granma, y el jueves 2 solo Juventud Rebelde.

En cada caso, la edición y distribución a los suscriptores y la venta a la población se realizará de modo habitual, y durante esos tres días el número de ejemplares dispuestos a la venta en los estanquillos de prensa será la cifra establecida.

A partir del viernes 3 de enero de 2020 los periódicos nacionales Granma y Juventud Rebelde circularán normalmente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.