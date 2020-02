Ratifican jóvenes de Granma, unidad en torno a la Revolución

Bayamo, Granma.- Mientras las revueltas estudiantiles son una realidad en América Latina, la juventud cubana se reúne con la máxima dirección política y de gobierno, para decidir su futuro y pensar qué más se puede hacer en beneficio de la sociedad.

Así lo ratificaron este sábado, en Bayamo, Granma, los delegados e invitados a la Asamblea Provincial de Balance XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas -UJC- en cercano diálogo con José Ramón Machado Ventura, Segundo secretario del Comité Central del Partido.

Suzanne Santiesteban, estudiante de tercer año de Medicina, resaltó la transcendencia de un intercambio que evidenció la unidad entre la generación histórica y las actuales.

Santiesteban acentuó el impacto del congreso en la base, reforzando no solo el funcionamiento de la UJC, sino el de sus estructuras estudiantiles y movimientos juveniles.

A la vanguardia UJC de Granma

En la Asamblea Provincial de Balance XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas -UJC- en Granma, Susel Domínguez, periodista del telecentro provincial Crisol, llamó a no ser ingenuos y articular un mejor trabajo de divulgación y defensa de la realidad del país en las redes sociales.

Sobre sus experiencias y alto compromiso con la producción de alimentos como tarea estratégica para la defensa de la nación, hablaron al plenario cooperativas del territorio.

Susely Morfa, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, recalcó que la organización de la vanguardia juvenil en Cuba tiene como principal mandato seguir contribuyendo a formar buenos seres humanos y patriotas.

Federico Hernández, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario de la organización política en Granma, destacó el aporte de los bisoños del territorio en trabajos voluntarios y otras tareas de impacto.

