Radio Reloj se suma al Tuitazo por Mella

La Habana, Cuba.- La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), convoca a todos los usuarios de las redes sociales a participar, hoy 10 de enero, en un tuitazo en homenaje al líder estudiantil Julio Antonio Mella, en el aniversario 91 de su asesinato.

Según informa el Comité Nacional de la UJC en su cuenta oficial en Twitter, el tuitazo arrancará desde las 10 de la mañana y hasta el mediodía, con las etiquetas #MellaVive, #TenemosMemoria y #SomosContinuidad.

Igualmente, los perfiles líderes serán el propio muro de la organización juvenil @UJCCuba, la cuenta de su primera secretaria Susely Morfa @SecUJCuba, así como el perfil del Presidente Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), @jafcfernandez. Asimismo la emisora Radio Reloj desde su perfil @RadioRelojCuba estará inmersa en esta tarea.

Julio Antonio Mella fue un destacado revolucionario, fundador de la FEU en 1922 y del Partido Comunista de Cuba en 1925, luchador contra la dictadura de Gerardo Machado, y creador de la Universidad Popular José Martí.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.