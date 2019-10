Puntualiza Valdés Mesa prioridades para sector azucarero

Camaguey, Camaguey.- El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, precisó en Camagüey que la máxima prioridad para el sector azucarero está en la recuperación cañera.

Al evaluar la estrategia para la reanimación del ramo y los preparativos de la próxima zafra, ratificó a la actividad como vital para el país, por lo que es necesario, acotó, mayor diversificación de las producciones.

El presidente del Grupo Azucarero AZCUBA, Julio Andrés García, señaló que el organismo, como exportador, tiene que lograr ingresos y una expresión concreta en la economía, y resaltó la importancia de Camagüey en la refinación de azúcar.

La nueva zafra comenzará en noviembre y entre las experiencias que se aplicarán destacan las acciones adoptadas durante la contingencia energética para el ahorro de combustible, puntualizó Valdés Mesa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.