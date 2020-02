Primer Ministro participa en acto de Aduana General de la República

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, se efectuó este martes, en La Habana, el acto central por el aniversario 57 de la Aduana General de la República, efectuado en el teatro del Ministerio de Comunicaciones.

En la cita, que reunió a trabajadores y directivos de la institución, también estuvieron presentes los Héroes de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo y Antonio Guerrero Rodríguez.

Por su parte, Ana Bárbara Pérez Montalván, funcionaria del organismo, señaló que durante casi seis décadas la Aduana ha asumido misiones complejas las cuales han sido cumplidas con entrega y dignidad.

En la cita se reconoció con el Sello de Honor Aduanero a Santiago Roquero Rodríguez, joven destacado que resultó delegado directo al Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas por la Aduana de Camagüey.

