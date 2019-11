Presidente de Cuba intercambia con expresidente de El Salvador

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este domingo al expresidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

Sánchez Cerén participa en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se celebra hasta hoy en La Habana.

Durante el fraternal encuentro, entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y Salvador Sánchez Cerén, intercambiaron sobre los históricos vínculos de amistad existentes entre El Salvador y Cuba, y destacaron la necesidad de fortalecer la unidad regional ante las amenazas a la paz y la seguridad.

Esas acciones agresivas se oponen a los preceptos contenidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y/o Gobierno en la Cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana en enero de 2014.

