Preparación para la Defensa en Holguín (Video)

Holguín, Cuba. – El General de División Rafael Hernández Delgado, Jefe del Ejército Oriental, presidió en Holguín el acto político y ceremonia militar de inicio del año de preparación para la Defensa, junto al presidente del Consejo de Defensa Provincial, Ernesto Santiesteban Velázquez.

Ante cualquier agresión, las tropas regulares y el dispositivo defensivo territorial con todo el pueblo, combatirán como gigantes, ratificó el jefe de esa región, General de Brigada Roberto Reyes La O.

El Capitán Adrián Coreau Castillo, delegado al Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, patentizó el compromiso de su generación de oficiales, de honrar la confianza depositada en la juventud.

Participaron en el acto organizaciones políticas y de masas, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, el sindicato de Civiles de la Defensa y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

