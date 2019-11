Parlamentarios cubanos inician visita de trabajo en Francia

Francia. – Una delegación de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, cumplimenta un programa de trabajo en Francia, en respuesta a una invitación del Grupo Interparlamentario de Amistad Francia-Cuba.

La delegación inició su programa de trabajo con una breve visita a Marsella, para dialogar con autoridades locales, empresarios y el presidente del Grupo de Amistad, el diputado François-Michel Lambert.

Por otro lado, Cubaminrex informa que la delegación cubana será recibida por la vicepresidenta de la Asamblea a cargo de los Asuntos Internacionales, Laetitia Saint-Paul, y por el presidente de la Comisión de Cultura, Bruno Studer.

Además, los diputados debatirán sobre la realidad cubana, la intensa actividad legislativa derivada de la nueva Constitución de la República, y el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi 60 años.

