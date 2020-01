Para solucionar conflictos laborales desde la base

La Habana, Cuba.- Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, exhortó este viernes en La Habana, al movimiento sindical a lograr una efectiva capacitación a los dirigentes de la organización.

El llamamiento del miembro del Buró Político fue hecho en la reunión del Secretariado nacional de la CTC en la cual se puso énfasis en que la preparación de los cuadros asegura la atención a los afiliados y a dar solución a los conflictos laborales en la base.

También se valoró el funcionamiento sindical presentado por Carmen Rosa López Rodríguez, Segunda Secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba quien abordó la eficiencia de la vinculación con los colectivos laborales.

Isdalis Rodriguez, del secretariado de la CTC presentó los resultados del análisis sobre las tendencias identificadas en los conflictos laborales en el 2019.

