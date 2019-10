Para mí, para ti, para el pueblo

La Habana, Cuba. – Mucho se ha hablado del gobierno electrónico en Cuba, pues esta es una de las líneas fundamentales de la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad Cubana, y tiene como objetivo mejorar la retroalimentación del Estado con su pueblo.

Establecer un gobierno electrónico eficaz y funcional, es un proceso que el Ministerio de Comunicaciones de la isla, de conjunto con los organismos involucrados, ha dividido en cuatro etapas fundamentales.

La primera de estas etapas, Presencia, consiste en la publicación en línea de información instructiva o de interés para los usuarios, y se considera vencida por la amplia representación de las entidades estatales y de gobierno en la red de redes.

Actualmente la isla se encuentra inmersa en consolidar un segundo momento, Interacción, que fortalecerá los mecanismos de comunicación de los ciudadanos con las instituciones.

Una tercera etapa del proceso para implementar un eficiente gobierno electrónico en Cuba, Transacción, garantizará la realización de trámites y servicios en línea, así como la interacción simultánea de los usuarios con el gobierno.

Finalmente, se generará una Transformación en el pensamiento y actuar de los ciudadanos, llegando así a un cuarto momento donde la interacción con el gobierno a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación será primordial.

A pesar de las constantes, y nada despreciables, afectaciones del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra nuestro país, el gobierno cubano no cesa en su empeño de establecer un gobierno electrónico a medida de los requerimientos ciudadanos.

Garantizar la participación y el intercambio ciudadano hará posible que la responsabilidad de construir un país mejor sea compartida por todos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.