Octubre; mes productivo en el almacenamiento de agua

La Habana, Cuba. – De cara al período seco, que comienza el próximo mes y se extiende hasta abril, los embalses de Cuba acumulan 6 mil 147 millones de metros cúbicos, para el 67 por ciento de la capacidad de llenado.

Eso significa, afirmó Argelio Fernández, director de Hidrología e Hidrogeología, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, un incremento en todo el mes de 708 millones de metros cúbicos, por lo que calificó este octubre como bastante productivo en materia de almacenamiento de agua en los acuíferos nacionales.

Señaló que si bien hoy hay 55 millones por encima de la media histórica, los reservorios de La Habana y Mayabeque presentan llenados inferiores al 50 por ciento.

Aunque las lluvias de septiembre e inicios de octubre beneficiaron más a los embalses, también tuvo repercusión en las cuencas subterráneas.

