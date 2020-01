Nombran nueva Viceministra Primera de Comercio Exterior de Cuba

La Habana, Cuba.- El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba divulgó hoy la asunción de su nueva viceministra primera, Ana Teresita González Fraga.

De acuerdo con una información divulgada en redes sociales durante esta jornada por el ministro de esa cartera, Rodrigo Malmierca, la funcionaria fue presentada al consejo de dirección de esa entidad; mientras que el viceministro anterior, Antonio Carricarte, presidirá la Cámara de Comercio de la Isla.

Ana Teresita González Fraga es licenciada en Relaciones Políticas Internacionales y se desempeñó en varias misiones permanentes de Cuba, tales como Angola, Suecia y Naciones Unidas.

En el momento de su nombramiento, González Fraga, se desempeñaba como viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores y ostenta el rango diplomático de embajadora.

