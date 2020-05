No confiarnos ante la Covid-19

La Habana, Cuba. Las medidas y la unidad de todos en Cuba es muestra real de la fortaleza que nos distingue, y permite hablar, aunque sin confiarnos, de un comportamiento favorable de la COVID-19 en el país, aseveró el Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

Al intervenir en la Mesa Redonda, actualizó sobre la situación epidemiológica de la Isla, e informó que entre las pruebas PCR y los kits rápidos se ha estudiado el 19,3 por ciento por cada mil cubanos, y continúan e incrementan las muestras en segmentos poblacionales.

El país no ha desmontado ninguna de las medidas y está enfrascado en el control de la enfermedad, ratificó Portal, y puntualizó que el 87,9 por ciento de los casos confirmados ya están recuperados.

Precisó que los pacientes diagnosticados hoy con el nuevo coronavirus se concentran en las provincias de La Habana y Matanzas.

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, señaló en la Mesa Redonda que La Habana muestra en la actualidad la mayor cantidad de pacientes diagnosticados activos con la COVID-19, y ha aportado casi el 50 por ciento del total de los casos acumulados en la Isla.

Destacó los esfuerzos de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, y significó el caso de Cuba, con 28 brigadas Henry Reeve en 24 países, además de la presencia que desde antes de la pandemia exhibía nuestra colaboración médica en 54 naciones.

Portal reiteró la prioridad que el Presupuesto del Estado concede al sector de la salud, lo cual nos diferencia de otros lugares, donde han colapsado los sistemas sanitarios.

Se refirió también a la compleja situación mundial, particularmente de la región de las Américas, convertida en el epicentro de la pandemia, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza.

