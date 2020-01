Multimedia y desarrollo

La Habana, Cuba. – Con la participación de la Empresa de Tecnologías de Información y Servicios Telemáticos Avanzados, CITMATEL, se desarrollará en La Habana el IX Congreso Internacional de Tecnologías y Contenidos Multimedia como parte de la agenda de Informática 2020.

El Congreso se vislumbra como uno de los momentos más atractivos de la cita que reúne a profesionales, técnicos, estudiantes y trabajadores del sector de las comunicaciones dentro y fuera del país.

Entre las temáticas que se abordarán destacan las tecnologías y plataformas de desarrollo multimediales y transmediales, el fenómeno audiovisual en la actualidad, imágenes 3 D y realidad virtual.

La XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020 tendrá lugar en la capital cubana del 16 al 20 de marzo próximo, y contará con la representación de las principales empresas tecnológicas del país.

