Muestra Cuba su solidaridad con el Reino Unido

La Habana, Cuba. – El 13 de marzo último, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte solicitó a las autoridades cubanas el permiso de atraque en un puerto cubano del crucero MS Braemar con un pequeño número de viajeros afectados por el nuevo coronavirus.

Ante el riesgo para la vida de las personas enfermas, el gobierno de Cuba permitió el atraque de la embarcación y adoptará las medidas sanitarias establecidas.

De conjunto con autoridades británicas, se ha organizado que, una vez los viajeros arriben a la Isla, se proceda su retorno seguro e inmediato al Reino Unido en vuelos charter de compañías aéreas a ese país.

Son tiempos de solidaridad, de entender la salud como un derecho humano, de reforzar la cooperación internacional para hacer frente a nuestros desafíos comunes, valores que son inherentes a la práctica humanista de la Revolución y de nuestro pueblo.

