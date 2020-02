Ministro de Justicia intercambia con juristas en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – Oscar Manuel Silvera, Ministro de Justicia, sostuvo encuentros con directivos, especialistas y trabajadores de la institución en Cienfuegos, a quienes exhortó a mejorar la calidad de los servicios a la población.

El titular llamó además a defender la honestidad y sentir los problemas ajenos como propios, agilizar los trámites, buscar soluciones a las inquietudes con un buen trato y atención al público que acude a sus oficinas.

Silvera expresó en los encuentros con los juristas cienfuegueros, que el organismo está concentrado en elevar la calidad, como en notaría, asuntos penales, registro civil y de la propiedad, y los relacionados con la asociación.

En su estancia en la provincia, el Ministro de Justicia intercambió con el colectivo del municipio de Rodas, donde destacó el trabajo que desarrollan, aunque con limitaciones de recursos para realizar una mejor actividad.

