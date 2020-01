Ministra del CITMA reinaugura centro meteorológico en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Elba Rosa Pérez Montoya, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), reinauguró hoy el Centro Meteorológico Provincial de Matanzas.

Los trabajadores mantuvieron la atención a los servicios y las tareas fundamentales en condiciones difíciles, hoy comienzan una nueva etapa de trabajo, dijo la Ministra del CITMA.

Pérez Montoya enfatizó que el sistema meteorológico en la provincia matancera, con su red de siete estaciones, debe ser aliado permanente para la toma de decisiones y la alerta temprana, para lo cual es preciso perfeccionar los estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos.

Asistieron a la reinauguración Marieta Caridad Poey Zamora, vicegobernadora provincial de Matanzas; Oscar García, delegado territorial del CITMA; Celso Pazos Alberti, director general del Instituto de Meteorología; y el Doctor José Rubiera.

