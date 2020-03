Miel cubana con nueva imagen infantil (+Fotos)

La Habana, Cuba. – La Empresa Apícola Cubana y la Marca Gabi y Sofi de la Cooperativa No Agropecuaria Decorarte, informaron hoy que en busca de promover encadenamientos productivos, firmarán próximamente una alianza estratégica para la exportación de productos derivados de la miel.

La Vicepresidenta de Decorarte, Isabel Pupo, explicó que con esta alianza la marca aportará una nueva imagen al producto, en función de la infancia, que incluye etiquetado, embalaje con madera reciclada de la industria del Tabaco, juguetes y mensajes sobre la importancia del consumo de la miel.

Dijo que esta nueva línea infantil, inicialmente se destinará a la exportación, pero una vez que los volúmenes productivos lo permitan, se venderá en Cuba.

El director de Apicuba, Lázaro Bruno García, afirmó que esa alianza con Gabi y Sofi constituirá un éxito para la economía nacional, pues posibilitará insertar la miel en otros mercados.

