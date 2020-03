Mensaje solidario de la Federación de Mujeres Cubanas

La Habana, Cuba. – El Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) felicitó a las hermanas y amigas del orbe en ocasión del 8 de marzo, una jornada que las une en la batalla por un mundo mejor.

En el mensaje recuerdan los orígenes del Día Internacional de la Mujer, en las luchas lideradas por Clara Zetkin y Rosa de Luxemburgo, motivadas por razones que se mantienen hoy, cuando políticas patriarcales y de dominación imperial persisten.

Aún queda por hacer, la derecha ha tomado fuerza e intenta apagar las voces de justicia social en calles de decenas de países, donde sigue el reclamo por el derecho a una vida sin exclusión, sin violencia, sin acoso, sin discriminación y sin feminicidios.

El mensaje del Secretariado Nacional de la FMC llama a consolidar la unidad en la diversidad, y ratifica a las mujeres del mundo la solidaridad y apoyo de las mujeres cubanas.

