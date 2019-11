Más de 2 mil obras por los 500 de la Habana

La Habana, Cuba.- En el contexto de los 500 años de La Habana y a pesar de los rigores del bloqueo y la compleja situación económica, se construyen más de 2 mil obras para devolver el esplendor a la ciudad

De acuerdo con las autoridades de la provincia, esa labor continuará más allá del próximo 16 de noviembre, cuando La Habana cumple 500 años y el propósito fundamental es la recuperación de sus símbolos

Luis Carlos Góngora, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, se refirió al rescate del Capitolio de La Habana, el mercado de Cuatro Caminos, el Jardín Japonés, el Jardín Botánico Nacional, y la heladería Coppelia

Además, mencionó las labores en el Parque Lenin, los Jardines de la Tropical y la Finca de los Monos y destacó, la rehabilitación de las viviendas afectadas por el tornado del 27 de enero pasado, así como la ejecución de nuevas viviendas y edificios.

