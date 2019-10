Los periodistas cubanos por más Revolución

Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en Twitter que la declaración de la Unión de Periodistas de Cuba contra entidades al servicio yanqui es digna, y expresión de firmeza y patriotismo de los periodistas ante la manipulación y la injerencia.

El Twitt se vincula con la condena de la UPEC al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), una O ENE GE contraria a gobiernos y organizaciones progresistas en América Latina, que incitó a periodistas nuestros a participar en un concurso que después publicó trabajos de medios privados con una línea editorial antisocialista y alineada a las políticas anticubanas de Washington.

La UPEC aclara qque la OEA, la NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED) y la OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, son financistas de la subversión de IPYS.

La UPEC reafirma que lo más importante es transformar el sistema de medios públicos para más Socialismo y Revolución.

