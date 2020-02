Llega a Cuba expresidente boliviano Evo Morales

La Habana, Cuba. – La Cancillería de la mayor de las Antillas en su cuenta oficial en Twitter informó que el expresidente boliviano Evo Morales llegó este lunes a Cuba en un viaje por motivos de salud.

El exmandatario sudamericano fue recibido en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra Díaz, en una visita que se extenderá hasta el próximo fin de semana.

En tanto, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla dio la bienvenida a Morales a través de su perfil en la propia red social: “Bienvenido a Cuba el hermano expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma, tuiteó.

Evo Morales fue forzado a abandonar su cargo al frente de la nación boliviana el pasado 10 de noviembre del pasado año, momento desde el cual gobierna el país el autoproclamado gobierno derechista de Jeanine Añez.

