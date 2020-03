Llega a Cuba Canciller de Benin

La Habana, Cuba. – El excelentísimo Aurélien Agbénonci, ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de la República de Benin, arribó este sábado a Cuba en visita oficial.

Durante su estancia en nuestro país, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y realizará otras actividades.

Cuba y Benín están unidas por fuertes vínculos de amistad y colaboración, lo que quedó demostrado en un encuentro entre el ministro beninés de la Enseñanza Secundaria, Técnica y Profesional, y la embajadora de la mayor de las Antillas en esa nación africana, para fortalecer el intercambio en materia educativa.

Benín o República Popular de Benín, antigua Dahomey; es un pequeño país del África occidental con una población de 9 millones de habitantes, situado entre el Océano Atlántico, Burkina Faso, Togo, Nigeria y Níger.

