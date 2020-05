Llaman en La Habana a seguir alertas

La Habana, Cuba. – Las autoridades de los municipios capitalinos de Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón rindieron cuenta este viernes en el Consejo de Defensa Provincial acerca de las deficiencias en el comercio de alimentos, indisciplina social y falta de rigor en la pesquisa a la población.

Sobre el tema el presidente del Consejo de Defensa de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, afirmó que NO es momento de aflojar, sino de mantener estrecha vigilancia en las zonas vulnerables y garantizar que la población cumpla con las medidas de aislamiento social.

En la reunión también se debatió sobre el cobro de la electricidad, el cual es posible realizarlo a través de los lectores que acuden a los hogares o por Transfermóvil y Enzona.

Otra de las temáticas analizadas fue el abasto de agua, servicio que en los últimos tiempos ha sufrido serias afectaciones en las que se continúa trabajando para darle solución.

