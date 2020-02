La seguridad animal es prioridad para Cuba

La Habana, Cuba. – En busca de fortalecer los servicios veterinarios, mejorar las condiciones de infraestructura y perfeccionar el diagnóstico de enfermedades exóticas, el Ministerio de la Agricultura implementa la Política de Perfeccionamiento de Sanidad Animal.

El subdirector de la Dirección de Sanidad Animal, Cristóbal Arredondo, informó hoy en conferencia de prensa que la política cuenta con 9 principios, y 44 tareas dirigidas a resolver las principales problemáticas del sector.

Resaltó que entre sus objetivos está mejorar las condiciones de los laboratorios, en busca de diagnósticos más eficaces de las enfermedades que afectan a los animales, para así proteger también la salud de la población.

Además, señaló Cristóbal Arredondo, se prevé la creación de una nueva entidad denominada Centro Nacional de Sanidad Animal, que contará con representación en cada municipio del país.

