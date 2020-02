La mujer cubana garantiza continuidad de la Revolución

Sancti Spíritus, Cuba. – Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, expresó durante el encuentro de federadas con el secretariado nacional de la FMC, efectuado en el municipio de Sancti Spíritus, que hay que garantizar la continuidad de la Revolución.

La cita estuvo signada por las ideas centrales del discurso pronunciado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del IV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de diciembre del año anterior.

Las federadas hicieron un análisis de la situación actual, y reconocieron la existencia de un escenario internacional marcado por la exacerbación de la ofensiva imperialista.

De igual forma, Amarelle Boué refirió que las líneas centrales son el trabajo con la juventud, el pago de la cotización y el aporte a la Patria, así como lograr que la organización llegue a las amas de casa, y que los cuadros tengan capacidad de movilización.

Las espirituanas ganaron la emulación por las actividades centrales de homenaje al 8 de marzo, informó en esa provincia la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué.

La también miembro del Buró Político del Partido destacó el sostenido trabajo de las espirituanas en los objetivos de la organización, la cual festeja este año los 60 de creada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

También informó que las provincias de Guantánamo, Granma, Ciego de Ávila y Mayabeque alcanzaron la condición de Destacadas, y reconoció el avance de varios territorios y la labor en general de la organización.

El 8 de marzo fue instituido como Día Internacional de la Mujer en 1910, a propuesta de la luchadora alemana Clara Zetkin, y proclamada en 1975 por la Organización de Naciones Unidas.

