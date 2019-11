La Habana también brilla desde sus luminarias

La Habana, Cuba. – Varios proyectos por el embellecimiento de la capital en su aniversario 500 ha desarrollado la Empresa Eléctrica de la Habana.

Una de las obras de mayor impacto en la población ha sido la modernización del alumbrado público y sus nodos, con tecnología led, que brinda una mayor eficiencia energética, dijo el director técnico de la entidad, Jorge García.

Destacó que 93 avenidas principales también se han visto beneficiadas con una mejor iluminación, como las arterias de Calle 23, Línea, Boyeros y Ayestarán.

El soterrado de las líneas es otra tarea que ha ocupado a los trabajadores de la Empresa Eléctrica de la Habana con vistas al medio milenio de la Villa de San Cristóbal, siendo la Plaza de la Revolución un lugar ahora remozado con 8 torres de más de 30 metros de alto, con luminarias de 500 hasta 800 watts.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.