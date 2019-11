La Habana en sus 500 años !De fiesta!

La Habana, Cuba. – Como una expresión de solidaridad extraordinaria, amor y compromiso calificó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar el Festival Avenida Italia, que se extenderá hasta este jueves, en la calle Galiano- abarrotada de pueblo-, como parte de las actividades por el aniversario 500 de la capital.

El presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reinaldo García, y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, cortaron la cinta que dejó inaugurada la gran fiesta, la cual profundizará los lazos de amistad entre los dos países.

La cultura nos une y quienes intentan dividirnos no lo lograrán dijo el presidente de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba, Michele Curto.

Las autoridades asistieron también a la apertura en el Teatro América de la exposición fotográfica sobre Gino Doné, italiano expedicionario del yate Granma.

Cercana a su cumpleaños 500, La Habana se sigue iluminando; justo a la hora del cañonazo, el Castillo de la Real Fuerza, el Palacio de los Capitanes Generales, la Plaza de Armas y la Fortaleza Morro-Cabaña exhibieron su nueva iluminación monumental.

Observar estas luces es ver un sueño materializado, lo cual significa que todo lo que pensamos es posible y el esfuerzo realizado durante décadas dignifica a la ciudad destacó la directora del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana, Patricia Rodríguez en la actividad de inauguración.

Seguiremos llenando de luz que es llenar de esperanza nuestro centro histórico y nuestra Habana dijo ante las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la capital, y el Ministro de Energía y Minas, Raúl García.

El encuentro en el sitio fundacional de la ciudad culminó con la actuación del reconocido cantautor Gerardo Alfonso.

