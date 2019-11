La Habana de fiesta

La Habana, Cuba. – Inicia la segunda semana de noviembre y con ella la jornada de celebración por los 500 años de la capital cubana se intensifica, dando lugar a una agenda que comienza hoy con la Feria Internacional de La Habana, en EXPOCUBA dedicada a la ciudad.

El vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, Luis Carlos Góngora, explicó que La Habana contará con un stand donde expondrá su quehacer económico y social acompañado de un rico programa cultural.

Paralelo a la Feria, señaló el funcionario, se estará desarrollando el tradicional Festival Internacional de Habaneras en La Habana, que este año revierte mayor importancia por coincidir con la celebración del medio milenio de la ciudad.

Luis Carlos Góngora informó que esta semana Galiano también festejará a lo grande, a través del evento “Calle Italia”, que tendrá lugar del 5 al 7 próximo desde las 05:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche.

El rescate y creación de nuevos espacios de esparcimiento para el pueblo habanero han centrado las acciones del amplio programa diseñado para celebrar los 500 años de la ciudad.

El vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, Luis Carlos Góngora, informó que durante esta semana se inaugurarán un grupo de obras importantes como: el Balneario de Santa María del Rosario, del Cotorro, el Centro Cultural del Cerro y el Corredor Cultural y Comercial TRIMAGEN, de ese mismo municipio.

Luis Carlos Góngora agregó que como parte de los festejos del 8 al 16 próximos, se realizará la Semana de la Música, en los Centros Culturales de la capital cubana y en las Plazas Bailables de los municipios.

Como cierre de la semana, señaló el funcionario, tendrá lugar este domingo la carrera Marabana y una Feria gastronómica y de servicios, en el entorno del Estadio Latinoamericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.