La Ciencia con la adarga al brazo

La Habana, Cuba. – Un grupo de 40 hombres y mujeres de ciencia recibieron este lunes la Orden Carlos J. Finlay, máxima condecoración que otorga el Consejo de Estado a ese sector, en un acto presidido por la viceprimera ministra Inés María Chapman.

HiIda Garay, la más joven en obtener esa orden, destacó la estrecha relación de la ciencia y la empresa estatal socialista, y convocó a que cada investigador sea responsable de convertir las ideas en productos o servicios para el bienestar de nuestro pueblo.

También varias instituciones recibieron la Orden Carlos J. Finlay, como el Centro de Estudios Martianos, la Universidad Tecnológica de la Habana y e Centrol de Investigaciones del Minint.

Durante la jornada, fueron reconocidos con el Premio Innovación Tecnológica, correspondiente al pasado año, 10 resultados de la investigación científica que tributan a la salud y mejora de la calidad de vida de la población.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.