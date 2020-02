Intercambia Esteban Lazo con embajadores del Caribe en Cuba

La Habana, Cuba. – Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, intercambió con embajadores de naciones del Caribe en Cuba, sobre la Constitución de la República y la actividad legislativa desarrollada para garantizar su implementación.

Lazo Hernández agradeció el interés de los diplomáticos caribeños por el sistema político cubano, y aseguró que se trabaja para dar cumplimiento estricto a la Carta Magna, por lo que ya fue aprobado un cronograma de normas jurídicas.

En ese espacio de intercambio, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, presentó a los visitantes una síntesis del contenido de la Ley de leyes.

La relación de la Asamblea Nacional con los gobernadores y las funciones del Presidente de la República y del Primer Ministro, estuvieron entre los temas sobre los que indagaron los embajadores.

