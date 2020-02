Inician preparativos del Primero de Mayo

La Habana, Cuba. – El proyecto de las indicaciones sobre la convocatoria y las bases generales de la Jornada Ideológica por el Primero de Mayo, Día del Proletariado Mundial, fueron analizadas este viernes en La Habana, en encuentro de secretarios generales de los Sindicatos Nacionales.

Los reunidos también abordaron las ideas preliminares del Encuentro Internacional de Solidaridad que históricamente se realiza en Cuba, las cuales serán aprobadas próximamente por la Central de Trabajadores de Cuba.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario general de la CTC, presidió la reunión en la que también se abordó la marcha del proceso de discusión y presentación a los afiliados del plan y presupuesto del año 2020.

Otros temas analizados estuvieron relacionados con asuntos laborales y sociales, y el funcionamiento y la vida interna del movimiento sindical cubano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.