Inician Cambodia y Cuba programa por vínculos diplomáticos

Nom Pen, Cambodia.- El primer ministro de Cambodia, Hun Sen, recibió hoy a la embajadora de Cuba, Liurka Rodríguez, en el inicio de las celebraciones por el aniversario 60 de los vínculos diplomáticos entre ambos países.

El jefe de gobierno anunció que las actividades estarán a la altura de las relaciones de amistad, cooperación y respeto entre las dos naciones, agradeció la ayuda solidaria de la Isla en el campo de la salud y resaltó que para su país es un deber acompañar a la Mayor de las Antillas en sus justas y nobles causas.

La embajadora cubana puso de relieve los entrañables lazos que siempre han unido a los pueblos cambodiano y cubano e hizo notar que el inicio del programa por los nexos diplomáticos coincide con el natalicio del Héroe Nacional cubano, José Martí.

Cuba y el Reino de Cambodia establecieron nexos diplomáticos el 15 de abril de 1960.

