Informan nuevas medidas económicas

La Habana, Cuba. – El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, anunció este martes en la Mesa Redonda las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para ordenar la importación y arribo al país de mercancías con fines no comerciales.

Uno de los propósitos -enfatizó- será potenciar la industria nacional, utilizando de manera objetiva las capacidades instaladas, el financiamiento previsto en el Plan de la Economía, y otras alternativas que faciliten la producción nacional a partir de las relaciones con proveedores externos.

El dinero que está saliendo para adquirir esos productos se estima en cifras significativas, y debemos captarlo como fuente de divisas para reaprovisionar nuestra industria, las cadenas de tiendas, en fin, nuestro mercado, señaló Valdés Mesa en el programa de televisión.

Significó como otro factor el recrudecimiento del bloqueo, que ha limitado las remesas con el ánimo de dañar al país.

Las medidas anunciadas este martes enfrentan el cerco del bloqueo, y no son sólo para resistir, sino para que el país siga desarrollándose, afirmó el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, al intervenir en la Mesa Redonda.

Señaló que se ha trabajado con todos los organismos involucrados para poner en práctica las medidas y que se haga -remarcó- brindando un servicio de calidad a la población, pues en el centro de todo lo que hagamos está el beneficio al pueblo.

Recordó que en estos días sufrimos una contingencia energética dada por el déficit de combustible, y las acciones adoptadas impidieron que el país se paralizara, y se garantizaron los servicios básicos a los ciudadanos.

Hemos demostrado que no nos podrán doblegar, y jamás renunciaremos a la independencia y soberanía que nos legaron los fundadores de nuestra Patria, subrayó Valdés Mesa.

Como parte de las nuevas medidas, el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, detalló en la Mesa Redonda que la comercialización de los artículos que más se importan se realizará en más de 70 establecimientos de la red de tiendas existentes en todos los territorios.

Señaló que con ello mejorará el servicio de garantía de los electrodomésticos vendidos en el mercado nacional, así como las prestaciones de reparación y mantenimiento, pues -acotó- los equipos que las personas importan hoy no tienen esos beneficios.

Dijo Valdés Mesa que se han creado las condiciones para la apertura de las áreas previstas en las redes de tiendas, e iniciar las ventas en la tercera decena de este mes.

Será un proceso gradual y ordenado que beneficiará a la población -aseguró-; y aclaró que con la adopción de la medida no se prohíbe la importación no comercial de estos artículos en las actuales circunstancias.

Vamos a trabajar por el lado de las ofertas no por el de las prohibiciones, afirmó el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al referirse a los mecanismos y medidas que se emplearán para la captación de divisas frescas.

Se trata, -dijo- de buscar mecanismos que den respuestas a demandas de un segmento de la población que hoy adquiere determinados productos por la vía de la importación, ante el déficit de ofertas en nuestros mercados.

Sostuvo que entre las medidas para impulsar la economía se identificó la demanda interna como una de las de mayor impacto, por ello las que hoy se anuncian están orientadas a la venta de productos importados a la población, y al fomento de la industria nacional.

Esas medidas, ponderó el Titular de Economía y Planificación, además de brindar un mejor servicio, permitirán captar divisas y canalizarlas en función del desarrollo económico y social.

En la Mesa Redonda, el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, aseveró que las medidas anunciadas permiten el desarrollo gradual y ascendente de la industria nacional, la generación de empleo, y por ende el impulso de la economía.

Explicó que la comercialización de un grupo de productos competitivos en calidad y precios, con respaldo en moneda libremente convertible, garantiza poder disponer de esa moneda, y con ello el reaprovisionamiento.

A partir de las divisas que recaudemos por la venta de esos artículos podemos invertir en producir más o importar más para incrementar la venta gradual de esos propios productos, agregó el Ministro de Economía y Planificación.

Acotó Alejandro Gil en la Mesa Redonda que en la medida en que utilicemos las divisas en función de nuestras industrias habrá más beneficio para nuestro pueblo.

Las nuevas medidas aprobadas por el gobierno llevan un respaldo financiero y precios que permiten su sostenibilidad, o sea, mecanismos que contribuyan a la mayor eficiencia del proceso productivo y el impacto de los precios de venta a la población.

Meisi Bolaños, Ministra de Finanzas y Precios, explicó que la implementación se ha diseñado sobre la base de otorgar beneficios arancelarios, para pagar menos o no pagar los impuestos aduaneros, en particular hacia la industria nacional.

Van dirigidos -precisó- a reducir costos y que los productos lleguen a las cadenas comercializadoras con precios más asequibles y competitivos.

La ministra informó que se prevén exenciones en el pago de aranceles a la importación de mercancías para su comercialización en establecimientos de cadenas que se respaldan en Moneda Libremente Convertible, que reportará una reducción entre 10 y 15 por ciento del precio.

La Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, señaló que la reducción de márgenes comerciales por gastos en logística, distribución y administrativos en entidades comercializadoras minoristas implica trabajar en un ambiente de mayor eficiencia, para darle a la población precios más favorecidos y rentabilizar más las utilidades en función del reaprovisionamiento.

Otro objetivo es disminuir los índices de la formación de precios de las mercancías con respaldo en Moneda Libremente Convertible, que tendrán una reducción hasta del 25 por ciento tanto en equipos electrodomésticos y electrónicos como en piezas de autos.

En las condiciones en que opera el comercio internacional, los precios irán actualizándose, precisó Meisi Bolaños e insistió en que habrá un sistema de monitoreo.

Dijo que también se empezará con un grupo de productos de línea económica en rebaja de precios, que mantienen su venta en CUC.

La Ministra-Presidenta del Banco Central de Cuba, Irma Martínez, aseguró que el sistema bancario está listo para, desde el próximo lunes, acoger a las personas naturales que deseen abrir cuentas bancarias para la compra de equipos eléctricos en las tiendas establecidas con esos fines.

Los residentes permanentes en el país podrán abrir cuentas en dólares estadounidenses, asociadas a tarjetas magnéticas, en las oficinas de los bancos Metropolitano, de Crédito y Comercio, y el Popular de Ahorro, detalló en la Mesa Redonda.

Explicó Irma Martínez, que las cuentas se abrirán solo con la presentación del carné de identidad, y podrán ser operadas a título individual o indistinta, lo cual significa que existe la facilidad de tener más de un titular.

Todas las ventas se harán única y exclusivamente mediante tarjeta magnética, no mediará el efectivo, reiteró en la Mesa Redonda Irma Martínez.

La Ministra-Presidente del Banco Central de Cuba, Irma Martínez, explicó que las cuentas bancarias para la adquisición de equipos en las tiendas fijadas con ese objetivo, no tendrán un saldo mínimo, ni calcularán intereses, y en el momento de su apertura se podrán definir los límites de dinero y operaciones.

Esas cuentas, que no admitirán depósitos en las monedas nacionales, podrán recibir fondos a través de transferencias del exterior, lo cual incluye las remesas, transferencias desde otras cuentas en divisas, o transferencias entre cuentas del mismo producto, dijo.

Irma Martínez aclaró en la Mesa Redonda que no se restringe la posibilidad de usarlas en otros servicios, aunque igual rebajará el saldo de su cuenta.

Sobre el plazo para la entrega de las tarjetas a partir de la solicitud, informó que en La Habana y cabeceras provinciales será entre tres y hasta siete días, y en el caso de los municipios hasta diez días.

Al exponer la gama de productos que se ofertarán a la población en CUC y Moneda Libremente Convertible, la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, señaló que esos equipos contarán con la garantía, reparación y mantenimiento en los términos de compensación y garantía de los consumidores, como está establecido.

La resolución 54 sobre protección al consumidor, -señaló- respalda toda la oferta en las cadenas de tiendas, y destacó el proceso de capacitación que hoy recibe el personal de los establecimientos comerciales.

Betsy Díaz llamó a mantener el orden, que no exista acaparamiento y violación de los precios aprobados, de ahí el trabajo conjunto con el Ministerio de Finanzas en la revisión permanente de lo establecido.

La Titular de Comercio Interior se refirió además a los canales de comunicación de las cadenas de tiendas, disponibles para recibir cualquier inquietud y sugerencia.

Para la compra de los productos electrónicos, electrodomésticos y automotriz, mediante tarjetas magnéticas en Moneda Libremente Convertible, se habilitarán 77 establecimientos comerciales en el país.

La Vicepresidenta Primera del Grupo Empresarial CIMEX, Iset Maritza Vázquez, explicó que en una primera etapa se han previsto 13 unidades, 8 de ellas dedicadas a la comercialización de electrodomésticos, y 5 para artículos automotrices.

Doce de ellas estarán ubicadas en La Habana y una en Santiago de Cuba, sostuvo la directiva, quien destacó entre los productos split, frizer, televisores de grandes formatos, refrigeradores de alta gama y capacidades, lavadoras automáticas, entre otros.

Dentro de los productos de la familia automotriz que comenzarán a venderse resaltó las motos eléctricas, los neumáticos, baterías, accesorios, unidades de motos, y motores de combustión.

Sobre la medida relacionada con la prestación de servicios de importación a las personas naturales, a través de empresas importadoras designadas por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, con respaldo en Moneda Libremente Convertible, brindó detalles en la Mesa Redonda Rodrigo Malmierca.

El Titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera explicó que los únicos requisitos son llevar el carné de identidad, y la tarjeta magnética con la divisa para hacer el pago.

Dijo que se debe hacer un proceso de licitación y contratación para que el servicio a la persona natural sea el mejor posible, y precisó que los términos de la operación, características del equipo y otros detalles, se pactan entre ambas partes.

Aclaró que no hay restricciones para trabajadores por cuenta propia, pues ellos son personas naturales.

