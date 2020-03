Incrementar la cartera de productos alimenticios

La Habana, Cuba. – Crear las capacidades productivas que permitan estabilizar y fortalecer la industria molinera, fue un llamado del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al evaluar los resultados del Ministerio de la Industria Alimentaria durante 2019.

De conjunto con la agricultura, insistió el mandatario, hay que buscar esquemas de producción de maíz y yuca para hacer harina, y elaborar pan, repostería y otros alimentos.

El ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino, reconoció que en el pasado año se afectó la producción de harina de trigo, aceite, leche en polvo, yogurt y cervezas; en tanto, elogió la venta de nuevos productos a la población como el miragurt y la jamonada de pescado.

Destacó que se elaboran 7 surtidos de productos para embarazadas con bajo peso, recién nacidos con problemas de lactancia, intolerantes a la lactosa, celíacos, y pacientes quemados.

