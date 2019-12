Inauguran obras en Guantánamo en saludo al triunfo de la Revolución

Guantánamo, Cuba. – Una docena de obras fueron inauguradas en Guantánamo en saludo al aniversario 61 del triunfo de la Revolución, entre las cuales sobresale el primer bloque docente de la Escuela Profesional de Música Antonia Luisa Cabal Salis.

Rafael Pérez, primer secretario en la provincia de Guantánamo, entregó reconocimientos a personas, instituciones y organismos destacados en la ejecución de 12 aulas especializadas del plantel docente.

La Estación de Bombeo Guanta, fue otra de las obras inauguradas, con una inversión de 800 mil pesos que dota a la estructura de 4 motores, 2 de ellos de reserva.

Otras obras inauguradas fueron el mercado industrial El Serrucho, y la carnicería La Comercial; la galería de arte del Consejo Provincial de las Artes Plásticas; la tienda de víveres La Milagrosa, y la restauración del Panteón de los Caídos por la Defensa.

