Impacta bloqueo estadounidense en comercio exterior de Cuba

La Habana, Cuba. – El director general de la empresa Servicios Internacionales de Supervisión Cubacontrol, José Andrés Conde, afirmó que el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impacta en el comercio exterior de la Isla.

Subrayó que las sanciones de Washington inciden directamente en las importaciones al país y, por tanto, en los servicios que brinda esa entidad.

Durante el balance del trabajo de Cubacontrol en 2019, apuntó Conde que la situación es complicada para recibir los cobros desde el exterior, porque los bancos no dejan llegar dinero a Cuba, y eso, también, origina que se les complique el pago.

Denunció el directivo que debido al bloqueo y a las amenazas de Washington, han disminuido las importaciones, y en esas condiciones algunas empresas extranjeras temen negociar con Cuba, además, las navieras están siendo perseguidas, lo que impacta en lo que hacen, acotó.

