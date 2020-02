Honrarán en Matanzas el Alzamiento de Ibarra

Matanzas, Cuba. – En el aniversario 125 del reinicio de las Guerras de Independencia los matanceros dedicarán una jornada de recordación al patriota Juan Gualberto Gómez Ferrer, quien lideró el Alzamiento de Ibarra.

La conmemoración incluirá la colocación de ofrendas florales en el busto del insigne independentista en Unión de Reyes, mientras jóvenes protagonizarán actividades que recordarán los sucesos del 24 de febrero.

A Juan Gualberto Gómez se le distingue porque dirigió las acciones armadas en el poblado de Ibarra, en Unión de Reyes, incluida entre las que el Ejército Libertador concibió para el reinicio de la Guerra Necesaria.

Al amigo personal de José Martí, las nuevas generaciones evocarán por su patriotismo y entrega a la causa de la libertad de Cuba, y por su pensamiento antiimperialista desde el ejercicio del periodismo.

