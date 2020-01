Homenajes a Mella y Celia en Granma

Media Luna, Granma.- El asesinato de Julio Antonio Mella, hace 91 años en México, el deceso de Celia Sánchez en La Habana y la Quema de Bayamo, son acontecimientos que conmemora el pueblo de Granma.

Sesenta y un jóvenes granmenses universitarios rendirán tributo el viernes a Mella, en el Pico de la Sierra Maestra que lleva su nombre y en el que, años atrás, se situó un busto de bronce del inolvidable revolucionario y fundador del Partido Comunista de Cuba.

Vladimir Rodríguez, Jefe del Departamento Ideológico del Comité provincial del Partido, precisó a esta emisora que el sábado en el Parque de Los Mártires en Media Luna, tierra natal de Celia Sánchez, será el acto nacional por los 40 años de la muerte de la heroína.

Añadió que el próximo domingo, en la Plaza de la Revolución de Bayamo, se conmemora la histórica quema de esa ciudad en su aniversario 151.

