Granma encabezará el cultivo del tabaco en el oriente de Cuba

Granma, Cuba. – Al inaugurar en Bayamo una fábrica en Cuba de tabaco mecanizado para el consumo nacional, Gustavo Rodríguez, ministro de la Agricultura, dijo que la provincia Granma tiene que convertirse en la mayor productora de ese fondo exportable en el oriente cubano.

Precisó que el territorio tributa materia prima a la fábrica de cigarrillos de Holguín, tiene que crecer en el tabaco torcido de exportación, y buscar más ingresos, que es mayor desarrollo para la provincia.

Añadió que en los próximos años esa región tiene que revertir y transformar la situación del tabaco agrícola, incorporar más productores, invertir en el riego e incursionar en la capa de exportación.

En el 2030 se concluye otra fábrica de tabaco mecanizado en Bayamo, inversión de 13 millones de dólares y tendrá 40 máquinas, dijo Mailín Ramírez, directora de la Empresa de Tabaco en Granma.

Gustavo Rodríguez, ministro de la Agricultura apreció la ejecución, en Bayamo, de una Planta de beneficio y secado de granos, inversión de más de 5 millones de dólares y que se terminará en el primer trimestre de este año.

La instalación cierra el ciclo industrial del maíz, frijoles, garbanzos y sorgo, este último alimento animal, lo que generará aumento productivo, declaró el titular de agricultura, y añadió que habrá que asegurarle materia prima, pues tratará 60 toneladas de granos por día.

Gustavo Rodríguez precisó que su Ministerio de la Agricultura apoyará los trabajos de recuperación de una planta de incubación de huevos para retomar la ceba de pollos, y un Centro productor de bitroplantas, que es el pensamiento de Fidel en la biotecnología agrícola.

Granma también invierte en su Centro de Inseminación Artificial, para obtener las razas de ganado que necesita el territorio, y exportar semen.

