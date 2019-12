Festejan sindicalistas aniversario de la Revolución (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El acto del movimiento sindical cubano, efectuado en La Habana, por el Aniversario 61 de la Revolución, constituyó un encuentro de análisis de lo desarrollado en el 2019, y de reconocimientos a destacados.

Afiliados a los diferentes sindicatos y dependencias de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, se concentraron en el teatro Lázaro Peña de la Central de Trabajadores de Cuba, para expresar con alegría el cumplimiento del deber cumplido durante el año.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la CTC, y Carmen Rosa López Rodríguez, segunda secretaria de la organización, entregaron los reconocimientos a las dependencias más sobresalientes.

Guilarte de Nacimiento, expresó su satisfacción por contar con trabajadores y directivos que se entregan con responsabilidad y amor a las tareas y misiones encomendadas.

