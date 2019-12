Felicita Primer Ministro de Cuba a la diplomacia cubana

La Habana, Cuba. – Manuel Marrero, Primer Ministro de la República de Cuba, felicitó a la diplomacia cubana, en ocasión del aniversario 60 de la constitución del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX.

El MINREX fue constituido el 23 de diciembre de 1959 por Decreto del Gobierno Revolucionario, para sustituir al Ministerio de Estado, dependencia de la época diseñada para servir a los intereses del gobierno de Estados Unidos.

Como la primera trinchera de batalla de la Revolución cubana, calificó el Presidente Miguel Díaz-Canel al MINREX, en el acto central por el aniversario de su creación.

En la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde tuvo lugar la celebración, Díaz-Canel refirió que en las 6 décadas de diplomacia revolucionaria, ese ministerio ha sido crucial en la denuncia de la política agresiva de la Casa Blanca.

