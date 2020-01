Felicita Esteban Lazo a gobernadores y vicegobernadores

La Habana, Cuba.- El Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, envió una felicitación a los gobernadores y vicegobernadores provinciales, elegidos en una votación histórica, con el inobjetable respaldo de los representantes del pueblo, reunidos en sus municipios este sábado.

La asistencia de casi la totalidad de los delegados del Poder Popular del país expresa el respaldo y el reconocimiento a ustedes, lo que eleva el compromiso con el desempeño del cargo que pronto asumirán, refiere el mensaje.

Destacó Lazo que las autoridades electorales culminaron una jornada con la transparencia y organización que caracterizó el proceso previo, que da cumplimiento en tiempo y forma a la letra de la nueva Constitución.

Reciban todos, en nombre de los diputados de la Asamblea Nacional, un abrazo de felicitación, con la seguridad de que sabrán cumplir en la nueva misión asignada por el pueblo, concluyó el mensaje.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.